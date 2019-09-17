У Криму священика ПЦУ "викидають" на вулицю: подробиці скандалу

В окупованому Росією Криму священик Православної церкви України подав касацію на рішення суду, який позбавив його церкву приміщення у кафедральному соборі ПЦУ у Сімферополі.
Як повідомляє "Крим.Реалії", архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент подав касаційну скаргу до суду у російській Калузі на рішення 21-го арбітражного апеляційного суду у Севастополі.
"Це їхня судова система: спочатку документи подаються до суду першої інстанції у Сімферополі, а потім уже до Севастополя, до апеляційного суду або у Калугу. Залежить від того, яку заяву подано", – пояснив священнослужитель.
Нагадаємо, архієпископ Климент попросив президента України Володимира Зеленського допомогти "захистити" собор ПЦУ у Сімферополі. Він попрохав його звернути увагу на те, що так звана влада окупованого півострова виселяє Кримську єпархію з кафедрального собору Володимира та Ольги у Сімферополі.
Раніше Климент звернувся до підконтрольної Кремлю кримської влади з проханням призупинити виселення Кримської єпархії з кафедрального собору Володимира та Ольги.
За словами архієпископа Климента, майно собору у Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму, було "розграбоване і розламане". Російська влада публічно не коментувала цю ситуацію.
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент
СПЖ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня окупанти у Криму затримали, а потім відпустили архієпископа Климента.
За словами адвоката Миколи Полозова, російські силовики відпустили Климента без складання протоколу і висунення звинувачень.
8 лютого 2019 року стало відомо, що окупанти зажадали від Климента і представників ПЦУ "звільнити приміщення" кафедрального собору у Сімферополі.
У відповідь архієпископ заявив, що РФ таким чином хоче знищити ПЦУ на півострові.
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