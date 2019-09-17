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17 вересня • оновлено в 15:06
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У Криму священика ПЦУ "викидають" на вулицю: подробиці скандалу

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В окупованому Росією Криму священик Православної церкви України подав касацію на рішення суду, який позбавив його церкву приміщення у кафедральному соборі ПЦУ у Сімферополі.

Як повідомляє "Крим.Реалії", архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент подав касаційну скаргу до суду у російській Калузі на рішення 21-го арбітражного апеляційного суду у Севастополі.

"Це їхня судова система: спочатку документи подаються до суду першої інстанції у Сімферополі, а потім уже до Севастополя, до апеляційного суду або у Калугу. Залежить від того, яку заяву подано", – пояснив священнослужитель.

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Нагадаємо, архієпископ Климент попросив президента України Володимира Зеленського допомогти "захистити" собор ПЦУ у Сімферополі. Він попрохав його звернути увагу на те, що так звана влада окупованого півострова виселяє Кримську єпархію з кафедрального собору Володимира та Ольги у Сімферополі.

Раніше Климент звернувся до підконтрольної Кремлю кримської влади з проханням призупинити виселення Кримської єпархії з кафедрального собору Володимира та Ольги.

За словами архієпископа Климента, майно собору у Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму, було "розграбоване і розламане". Російська влада публічно не коментувала цю ситуацію.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент

СПЖ

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Теги
Крим Православна церква України церква
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
даже комментировать нечего.Сколько храмов раскольники отобрали на Окраине? Вот и считай (С)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что удивительного?РФ страна кавказцев и азиат и мусульманская страна им православие пофиг
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70rus xxx
70rus xxx
А что поп-расстрига делает в России?На костер его и все дела.
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