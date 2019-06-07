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У Криму стихія мало не знищила історичний палац: фото наслідків

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У п'ятницю, 7 червня, сильний вітер зніс тимчасову покрівлю Воронцовського палацу в Алупці на анексованому Кримському півострові.

В результаті чого дощ затопив зали музею. В "міністерстві культури республіки" запевнили, що втрати музейних експонатів не зафіксовано (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).

"Вранці 7 червня в результаті ураганного вітру і сильного дощу частина покриття (технологічної покрівлі) була зміщена зі свого проектного положення, що призвело до протікання і намокання стін першого і другого поверхів головного корпусу. У зв'язку з даною ситуацією музеєм-заповідником було вжито заходів по відключення електропостачання головного корпусу і перенесення частини музейних фондів та експонатів в інші приміщення. Прямих втрат музейних предметів не виявлено", – повідомили в окупаційному відомстві.

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

instagram.com/crimeainfogram

Після події керівництву музею довелося обмежити до понеділка відвідування. Співробітники комплексу намір у вихідні дні провітрити і просушити приміщення.

зв'язку з необхідністю провітрювання і просушування приміщень, експозиція парадних залів була закрита для відвідувачів до понеділка. Дощ був короткочасний і значних пошкоджень пам'ятника архітектури ураган не нанесено. У понеділок, 10 червня, музейні експозиції будуть відкриті для відвідувачів", – повідомили в "міністерстві культури Криму".

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У окупаційному відомстві також пояснили, що старе покриття демонтували на початку цього року в рамках реконструкції даху головного корпусу Воронцовського палацу. Тимчасова покрівля була встановлена над ділянками, підготовленими для укладання нового покриття.

Реконструкція, на яку виділили 60 мільйонів рублів (24,5 мільйонів гривень, – прим.ред.), Почалася в грудні минулого року. Згідно з контрактом, термін закінчення робіт – грудень 2019 року. Ремонт покрівлі – це перший етап реконструкції, другий етап вартістю 300 млн рублів передбачає заміну інженерних мереж – каналізації, лівньовок, водопостачання, в тому числі і пожежного.

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

instagram.com/crimeainfogram

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

instagram.com/crimeainfogram

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

instagram.com/crimeainfogram

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

instagram.com/crimeainfogram

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

У Криму стихія мало не знищила Воронцовський палац

instagram.com/crimeainfogram

Сильний вітер зніс тимчасову покрівлю Воронцовського палацу в Алупці. В результаті дощ затопив зали музею. У міністерстві культури республіки Кримінформ запевнили, що втрати музейних експонатів не зафіксовано. ⠀ "Вранці 7 червня в результаті ураганного вітру і сильного дощу частина покриття (технологічної покрівлі) була зміщена зі свого проектного положення, що призвело до протікання і намокання стін першого і другого поверхів головного корпусу. У зв'язку з даною ситуацією музеєм-заповідником було вжито заходів по відключенню електропостачання головного корпусу і перенесення частини музейних фондів та експонатів в інші приміщення. Прямих втрат музейних предметів не виявлено ", – повідомили в Мінкульті. ⠀ Фото (с) worontsovpalace.org ⠀ # стихія # вітер # злива # музей # затопило # покрівля # лето2019 # червня # Алупка # Крим # Кримінформ # новини #element #wind #downpour #museum #flooded #roof # summer2019 #June # Alupka #Crimea #Crimeainfo #news

Допіс, Поширення Кримінформ (@crimeainfogram)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим накрило нове лихо. В окупованих Севастополі, Сімферополі та Ялті ( Крим ) сильна злива затопила вулиці і двори, автомобілі пішли під воду.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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