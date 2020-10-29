У Криму стали "випивати" воду з батарей

Борис Бондар Суспільство 23:26, 29.10.2020 Оновлено: 23:42, 29.10.2020

Жителі анексованого Росією Криму використовують воду із систем центрального опалення для побутових потреб.

Про це повідомили на сайті так званого уряду Криму. Підприємство "Кримтеплокомуненерго" попередило, що таке використання води є незаконним.

"Розбір води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення. Вода із системи опалення може стати причиною інфекційного зараження людей навіть за простого миття посуду", – сказано в повідомленні.

Також глава "Кримтеплокомуненерго" звернув увагу на те, що в період опалювального сезону перевірятимуться всі підозрілі квартири на предмет самовільного під'єднання та незаконного використання мережевої води.

"Осіб, у чиїх будинках буде виявлено факти користування мережною водою, буде притягнуто до адміністративної відповідальності й покарано накладенням штрафів із зобов'язанням ліквідації незаконних врізок до системи опалення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Експрокурорка Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду у Криму.

  • Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні у відповідь заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води на півострові.

  • У Сімферополі місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може статися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

  • Місцеві вчені заявили, що можуть допомогти "владі" півострова розв'язати проблему з водою.

  • У Криму погіршилася проблема з нестачею води. З'явилися показові фото водосховищ.

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