У Криму стали "випивати" воду з батарей

Жителі анексованого Росією Криму використовують воду із систем центрального опалення для побутових потреб.

Про це повідомили на сайті так званого уряду Криму. Підприємство "Кримтеплокомуненерго" попередило, що таке використання води є незаконним.

"Розбір води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення. Вода із системи опалення може стати причиною інфекційного зараження людей навіть за простого миття посуду", – сказано в повідомленні.

Також глава "Кримтеплокомуненерго" звернув увагу на те, що в період опалювального сезону перевірятимуться всі підозрілі квартири на предмет самовільного під'єднання та незаконного використання мережевої води.

"Осіб, у чиїх будинках буде виявлено факти користування мережною водою, буде притягнуто до адміністративної відповідальності й покарано накладенням штрафів із зобов'язанням ліквідації незаконних врізок до системи опалення", – йдеться в повідомленні.

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