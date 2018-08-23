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У Криму сталася нова катастрофа: в мережі почали бити на сполох

21.1тЧитати новину російською

В мережі почали бити на сполох через чергову катастрофу, що трапилася в окупованому Криму. В результаті і без того сумна екологічна ситуація у Коктебелі погіршилася.

Інформацію про викиди в море оприлюднив на своїй сторінці у Facebook кримський блогер, прихильник Росії Олександр Горний. За його словами, дані про катастрофу намагаються приховати.

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"Надходять тривожні новини про чергову катастрофу на Коктебелівському заводі, яка сталася тиждень тому. Що зливали? Інформацію там завзято намагаються замовчати, але перевірчі органи вже в курсі і сподіваюся, це свавілля зупиниться. Адміністрація Коктебеля мовчить, думаю, знають, але мовчать", - наголосив він.

У коментарях до посту місцеві жителі розповіли, що скидати відходи у море почали ще навесні.

У Криму сталася нова катастрофа: в мережі почали бити на сполох

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристка з Росії поскаржилася на "фекальний" відпочинок у Криму .

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Белый Юрий
Белый Юрий
привыкай вата крымская жить в говне это вам не Бахчисарай где было мило красиво чисто не смотря на большое количество туристов это вам не Украина где был мир ЭТО ВОНЮЧАЯ КОНЧЕНАЯ ПАРАШКА скоро вам в рот срать начнут удачи крымское быдло сосущее у параши
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Ильченко София
Ильченко София
Ivan Rus, ПШЕЛ НА ХУЙ СОВКОДРОЧЕР ХУЙЛОВСКИЙ!НЕ хуй шастать на Украинском обозе.На ватоглазники брысь,млять бомжероская!
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Ильченко София
Ильченко София
Белый Юрий, Сруцкий мыр,это исчадие ада, и где он появляется, все живое, умирает,наступает разруха,голод,нищета,и полная жопа во всех направлениях.Бомжеросы,паразиты мира, которых нужно уничтожать сплотившись всем.
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