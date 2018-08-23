У Криму сталася нова катастрофа: в мережі почали бити на сполох

В мережі почали бити на сполох через чергову катастрофу, що трапилася в окупованому Криму. В результаті і без того сумна екологічна ситуація у Коктебелі погіршилася.

Інформацію про викиди в море оприлюднив на своїй сторінці у Facebook кримський блогер, прихильник Росії Олександр Горний. За його словами, дані про катастрофу намагаються приховати.

"Надходять тривожні новини про чергову катастрофу на Коктебелівському заводі, яка сталася тиждень тому. Що зливали? Інформацію там завзято намагаються замовчати, але перевірчі органи вже в курсі і сподіваюся, це свавілля зупиниться. Адміністрація Коктебеля мовчить, думаю, знають, але мовчать", - наголосив він.

У коментарях до посту місцеві жителі розповіли, що скидати відходи у море почали ще навесні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристка з Росії поскаржилася на "фекальний" відпочинок у Криму .