У Криму російські військові екстрено провели бойові навчання

Софія Ковнір Суспільство 00:58, 27.12.2020

На тимчасово окупованій території Севастополя російські військові провели спеціальні навчання під назвою "Заступництво корабля в бойове чергування".

Як повідомили в пресслужбі Міністерства оборони РФ, їх мета – це відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів під час здійснення екстреного виходу з пункту базування.

Крім того, також здійснилася перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування і ведення бою проти засобів повітряного нападу противника.

Варто зазначити, що навчання пройшли у всіх корабельних з'єднаннях Чорноморського флоту Росії.

Навчання пройшли у всіх корабельних з'єднаннях Чорноморського флоту Росії
Пресслужба Міністерства оборони РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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