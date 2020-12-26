У Криму російські військові екстрено провели бойові навчання

На тимчасово окупованій території Севастополя російські військові провели спеціальні навчання під назвою "Заступництво корабля в бойове чергування".

Як повідомили в пресслужбі Міністерства оборони РФ, їх мета – це відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів під час здійснення екстреного виходу з пункту базування.

Крім того, також здійснилася перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування і ведення бою проти засобів повітряного нападу противника.

Варто зазначити, що навчання пройшли у всіх корабельних з'єднаннях Чорноморського флоту Росії.

Навчання пройшли у всіх корабельних з'єднаннях Чорноморського флоту Росії Пресслужба Міністерства оборони РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL: