У Криму російські військові екстрено провели бойові навчання
На тимчасово окупованій території Севастополя російські військові провели спеціальні навчання під назвою "Заступництво корабля в бойове чергування".
Як повідомили в пресслужбі Міністерства оборони РФ, їх мета – це відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів під час здійснення екстреного виходу з пункту базування.
Крім того, також здійснилася перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування і ведення бою проти засобів повітряного нападу противника.
Варто зазначити, що навчання пройшли у всіх корабельних з'єднаннях Чорноморського флоту Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на початку грудня на Херсонщині відбулися навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ. За легендою,воїни мали утримувати противника, який висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил.
Також поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом масштабні маневри влаштували українські танкісти.
Вони відпрацювали елементи бою та потренувалися відбивати наступ ворога.