У Криму російські силовики увірвалися з обшуками до кримських татар. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 06:55, 7.07.2020 Оновлено: 07:51, 7.07.2020

У анексованому Криму російські силовики проводять обшуки у будинках у кримських татар.

Про це 7 липня повідомили на сторінці "Кримська солідарність" в Facebook. Відзначається, що озброєні люди в формі знаходилися по шести адресам в різних районах півострова (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Відомо, що обшуки почалися о 4:15 ранку.

Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"

"На гарячу лінію "Кримської солідарності" повідомляють про кілька обшуків в різних районах Криму. 1. Зіядінов Еміль (смт. Жовтневе, провулок Карла Маркса, 81). 2. Ібрагімов Ісмет (Сімферопольський район, Курци). 3. Меметов Ділявер (Алушта , вул. Туристів, 6). 4. Суф'яном Алім (Бахчисарайський район, c. Залізничне, вул. Шмельова, 50а) 5. Хайретдінов Сейран (с.Бахчісарайскій район, c. Білокамянка) ", – йдеться в повідомленні.

Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"

Пізніше стало відомо ще про один інцидент в Бахчисарайському районі – в селі Залізничне у Суфьянова Аліма. Причина обшуків не уточнюється.

Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"
Обшуки у кримських татар в Криму
Facebook "Кримська солідарність"

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