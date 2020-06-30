У Криму річки перетворилися на струмки через аномальну посуху. Фото

Марина Ліснічук Суспільство 15:23, 30.06.2020 Оновлено: 16:16, 30.06.2020

В анексованому Росією Криму річки через посуху на півострові перетворилися на струмки.

Йдеться про річки Біюк-Карасу та Танасу в Білогірському районі, які беруть свій початок на найбільшому гірському плато Карабі-Яйлі. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

За словами фахівців, навесні на півострові не було опадів, а дощів у червні недостатньо для того, щоб поповнити виснажені підземні води, з яких беруть живлення витоки цих річок.

"Потрібні тривалі опади, яких у Криму немає. Ситуація цього року найгірша не тільки з Танасу й Біюк-Карасу, а й іншими річками та водоймами", – зазначив активіст громадського руху "Вільний Крим" Решад Меметов.

Річка Біюк-Карасу поблизу Білогірська

За його словами, у Білогірському районі також продовжують міліти Білогірське й Тайганське водосховища.

Пересихає річка Танасу в Білогірському районі Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим переживає одну з наймасштабніших посух за останні 150 років, а наповнення водосховищ за час російської окупації зменшилася до критичного рівня. Цьогоріч кримчани можуть залишитися навіть без питної води. РФ всю провину за ймовірну катастрофу намагається перекласти на Україну.

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