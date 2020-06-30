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У Криму річки перетворилися на струмки через аномальну посуху. Фото

Марина Ліснічук
Суспільство
3,0 т.
Посуха в Криму

Річки в Криму поступово стають струмками.

В анексованому Росією Криму річки через посуху на півострові перетворилися на струмки.

Йдеться про річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі, які беруть свій початок на найбільшому гірському плато Карабі-Яйлі. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

За словами фахівців, навесні на півострові не було опадів, а дощів у червні недостатньо для того, щоб поповнити виснажені підземні води, з яких беруть живлення витоки цих річок.

"Потрібні тривалі опади, яких у Криму немає. Ситуація цього року найгірша не тільки з Танасу і Біюк-Карасу, а й іншими річками і водоймами", – зазначив активіст громадського руху "Вільний Крим" Решад Меметов.

Річка Біюк-Карасу поблизу Білогірська

Річка Біюк-Карасу поблизу Білогірська

За його словами, у Білогірському районі також продовжують міліти Білогірське й Тайганське водосховища.

Пересихає річка Танасу в Білогірському районі Криму

Пересихає річка Танасу в Білогірському районі Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим переживає одну з наймасштабніших посух за останні 150 років, а наповнення водосховищ за час російської окупації зменшилася до критичного рівня. Цьогоріч кримчани можуть залишитися навіть без питної води. РФ всю провину за ймовірну катастрофу намагається перекласти на Україну.

УкраїнаАнексія КримуНовини КримуКрим без води
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