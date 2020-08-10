У Криму повідомили про антирекорд за кількістю заражених коронавірусом. Колаж

У неділю, 9 серпня, в Криму зафіксували 48 заражених коронавірусом за добу.

Про антирекорд заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте", передає "Інтерфакс".

"17 з них виявлено під час звернення за медичною допомогою, 28 – серед контактних із раніше зареєстрованих випадків, три – під час скринінгу здорових осіб", – написав він.

Раніше антирекорд із добового приросту хворих COVID-19 в Криму зареєстровано 5 серпня – 39 інфікованих.

Всього за час пандемії, за даними окупаційної влади, виявили 1 517 заражених, летальних випадків – 17, одужали – 1 054.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Буковині різко погіршилася ситуація із захворюваністю коронавірусом, через що регіон може потрапити в "червону" карантинну зону, де знову будуть вводити жорсткі обмеження.