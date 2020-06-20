У Криму помітили потужний смерч: відео стихії

Гліб Іванов Суспільство 18:34, 20.06.2020

На окупованому Росією півострові Крим зафіксували смерч. Він виник у полі, коли на ньому паслися корови.

Очевидці спостерігали за страхітливим природним явищем в суботу, 20 червня, передає Telegram-канал "Baza" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

В описі до відео зазначено, що він виник в Роздольненському районі на півночі окупованого півострова.

На кадрах видно, як вихор піднімається від землі і переміщається в грозову хмару. Цікаво, що стадо корів, яке також потрапило в об'єктив камери, не звертає уваги на бурю, що насувається .

Дивіться відео на тему:

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