У Криму помітили колону військової техніки Росії: фото і відео

Марина Погорілко Суспільство 22:36, 11.07.2020

В анексованому Криму на об'їзній у Сімферополі і на ділянці траси "Таврида" пройшла колона військової техніки з не менше 40 одиниць машин.

Як повідомляють Крим.Реалії, рухалася вона в бік Сімферополя. У самому місті були помічені військові регулювальники.

Відзначається, що основна частина техніки – військові вантажівки з відкритим кузовом. На кабінах більшості з них нанесені позначення про перевезення небезпечних вантажів і напис "тосол отрута". Номерні знаки всіх машин свідчили про прибуття з одного регіону.

Крім вантажівок, у колоні рухалися чотири бронетранспортери з великою кількістю різноманітних вантажів на броні. Ще один БТР пересувався на буксирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки кордону військової техніки і зброї.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Россия с небывалой силой может повторить в Украине 2014 год

Україна увійшла до трійки лідерів з нових заражених на COVID-19 у Європі

На Донбасі розв'язалися важкі бої: вбито воїна ЗСУ, є поранені

П'яні водії в 2020-му побили річний антирекорд в Україні: потурання Зеленського вартує життів

Мендель відреагувала на чутки про вагітність від Зеленського