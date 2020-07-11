У Криму помітили колону військової техніки Росії: фото і відео

В анексованому Криму на об'їзній у Сімферополі і на ділянці траси "Таврида" пройшла колона військової техніки з не менше 40 одиниць машин.

Як повідомляють Крим.Реалії, рухалася вона в бік Сімферополя. У самому місті були помічені військові регулювальники.

Відзначається, що основна частина техніки – військові вантажівки з відкритим кузовом. На кабінах більшості з них нанесені позначення про перевезення небезпечних вантажів і напис "тосол отрута". Номерні знаки всіх машин свідчили про прибуття з одного регіону.

Крім вантажівок, у колоні рухалися чотири бронетранспортери з великою кількістю різноманітних вантажів на броні. Ще один БТР пересувався на буксирі.

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