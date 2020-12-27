У Криму покрилася тріщинами мінікопія Керченського мосту. Фото

В окупованому Криму тріснула мініатюрна копія незаконно побудованого Керченського мосту, яку встановлено в Комсомольському парку міста Керч.

Попри аварійність конструкції, її не закрили й вона досі доступна для пішоходів. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що перші тріщини на об'єкті з'явилися ще на початку осені 2020 року.

Тоді голова російської адміністрації міста Сергій Бороздін запевняв, нібито ремонт мініатюрного мосту проведе ТОВ "Стройгарант", яке займалося його монтажем.

Зараз під конструкцією видно сліди певних штукатурних робіт, проте там досі спостерігаються розриви і поздовжні тріщини.

Відомо, що копію Керченського мосту встановили в парку восени 2019 року. Його довжина сягає 55 метрів, а важить конструкція 2,5 тонни. Місцева влада "зводила" переправу, сподіваючись, що цей об'єкт буде приваблювати у місто туристів і служитиме "точкою тяжіння" людей.

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