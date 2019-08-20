У Криму похвалилися натовпом туристів з України: з'явилося викриття

Окупаційна влада Криму оприлюднила неправдиві дані про кількість українців, які приїхали в 2019 році відпочити на анексованому півострові.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Пасажиропотік через адмінмежу з окупованим Кримом ми фіксуємо на рівні попереднього року. За сім місяців як в цьому році, так і в минулому адмінмежу перетнуло близько 1 млн 350 тисяч осіб. Але говорити про те, що це їдуть туристи, не можна. Оскільки наведені дані – це тільки кількість саме перетинів. А деякі люди можуть кілька разів на день або тиждень там проїжджати", – зазначив він.

У Криму попалися на брехні про туристів з України Крим.Реаліі

За словами Демченка, "влада" Криму має на меті дати "картинку" відвідуваності окупованого Криму українцями з материкової частини. Так, в 2018 році вони говорили про 800 тисяч туристів із материкової України. ДПСУ проаналізувала ці дані і з'ясувала, що наведені цифри стосуються кількості саме перетинів. У цьому році кримська "влада" уже говорить про 200 тисяч туристів із материкової України.

"Тому можна сказати, що вони маніпулюють даними щодо туристичного потоку українців до Криму", – підкреслив Демченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів у ході курортного сезону відвідало вже нібито 2,2 млн туристів і 200 тисяч із них – українці.

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