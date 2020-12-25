У Криму поблизу адмінкордону з Україною помітили колону військової техніки РФ. Відео

Мирослав Семенюк Суспільство 09:31, 25.12.2020 Оновлено: 10:01, 25.12.2020

У четвер, 24 грудня, в окупованому Криму на трасі Сімферополь – Армянськ поблизу Красноперекопська була помічена колона російської військової техніки.

Як повідомляють Крим.Реалії, бойові машини вдалося зняти в районі села Ішунь (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення.

Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вищі українські посадовці запідозрили, що Росія почала підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому нею Криму. Але дуже обережно зазначили, що через сувору засекреченість даних точних доказів поки що немає.

Чи могла Росія таємно перевезти ядерну зброю на захоплені українські землі – з'ясовував OBOZREVATEL.

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