У Криму поблизу адмінкордону з Україною помітили колону військової техніки РФ. Відео

У четвер, 24 грудня, в окупованому Криму на трасі Сімферополь – Армянськ поблизу Красноперекопська була помічена колона російської військової техніки.

Як повідомляють Крим.Реалії, бойові машини вдалося зняти в районі села Ішунь (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення.

Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вищі українські посадовці запідозрили, що Росія почала підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому нею Криму. Але дуже обережно зазначили, що через сувору засекреченість даних точних доказів поки що немає.

Чи могла Росія таємно перевезти ядерну зброю на захоплені українські землі – з'ясовував OBOZREVATEL.