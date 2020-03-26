У лікарнях окупованого Росією Криму перебуває близько 1,5 тисячі осіб з ГРВІ, з них більше тисячі з діагнозом – пневмонія.

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Самі окупанти заявили, що така кількість є величезною для півострова, передають "Крим.Реалії".

"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 людей, а саме з пневмонією – 1039 людей. Для Криму це колосальна кількість", – сказав так званий "міністр охорони здоров'я" Криму Ігор Чемоданов на засіданні оперативного штабу з недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Він також закликав жителів півострова не робити поспішних висновків, якщо раптом хтось кашляє на вулиці або в лікарні.

"Якщо людина кашлянула десь – це не означає, що у неї коронавірус. Люди продовжують хворіти, зокрема, на ГРВІ та пневмонію", – зазначив Чемоданов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом. У зоні ризику опинилися 37 осіб, які контактували із зараженим.

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