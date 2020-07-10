У Криму після шторму бухта перетворилася на смітник: всюди сміття та фекалії. Фото

В окупованому Росією Севастополі після шторму в Артилерійській бухті на поверхні води утворилися великі скупчення сміття.

У таких "сміттєвих островах" плаває пластик, целофанові пакети, фекалії і гниють водорості, передає "Крим.Реаліі".

Таку кількість сміття прибило до берега через те, що в бухту виходить колектор, який збирає каналізацію з міста. Біля виходу труби в частині бухти в центрі Севастополя часто збираються такі "острова" з відходів. В результаті по бухті плавають пластикові пляшки, пакети, харчові відходи, фекалії, трупи птахів.

При цьому біля забрудненої бухти розташувався центральний пляж міста – "Мис Кришталевий", але його через сміття не закрили для відвідування.

Бухта в Севастополі Крим. реалії

За повідомленням містян, після шторму на багато пляжів Севастополя також винесло сміття, який прибирають орендарі.

Видання пише, що окупаційна "влада" Севастополя не може прибирати сміття на воді, так як відсутній судно-сміттєзбирач в робочому стані.

Відзначається, що до анексії в Севастополі регулярно працювали два сміттєзбирача, які обслуговували всі бухти міста.

Сміття в бухті Севастополя Крим. реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму на початку курортного сезону на пляжах купами лежали гори сміття.