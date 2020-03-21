У Криму підтверджено перший випадок захворювання коронавірусом

В окупованому Росією Криму зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом.

Про це заявив ватажок окупантів Сергій Аксьонов в Facebook. За його словами, інфікований повернувся з Франції, але при перетині кордону він цієї інформації не повідомив.

"З симптомами ГРВІ він був госпіталізований в медичний заклад за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджений в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування відповідно з чинним протоколом Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості", – розповів Аксьонов.

За його словами, коло осіб, з якими контактував хворий, вже встановлено та ізольовано під наглядом лікарів.

Коронавірус дістався до Криму

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області.

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