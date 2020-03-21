Головна Новини
21 березня • оновлено в 17:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Криму підтверджено перший випадок захворювання коронавірусом

2.5т
Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом.

Про це заявив ватажок окупантів Сергій Аксьонов в Facebook. За його словами, інфікований повернувся з Франції, але при перетині кордону він цієї інформації не повідомив.

"З симптомами ГРВІ він був госпіталізований в медичний заклад за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджений в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування відповідно з чинним протоколом Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості", – розповів Аксьонов.

За його словами, коло осіб, з якими контактував хворий, вже встановлено та ізольовано під наглядом лікарів.

Коронавірус дістався до Криму

Коронавірус дістався до Криму

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги