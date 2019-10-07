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7 жовтня • оновлено в 18:08
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У Криму підняли прапор України: з'явилося фото

6.4т Читати матеріал російською

У захопленому Росією Криму в Ялті над театром підняли український прапор. Він з'явився серед інших на даху будівлі.

Фото було опубліковано на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Події зрадів колишній пропагандист Євген Гайворонський.

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"Приємно бачити піднятий над ялтинським театром прапор України. Поки він не поставлений на чільне місце, але впевнений, що це справа дуже близького майбутнього. Слава Україні!" – розповів колишній фанат Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму різко виступили проти росіян, що понаїздили.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Реально больны,уже весь мир задолбали своими флагами
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Косапы, это очередное доказательство, что ВЕСЬМИРСНАМИ. Смотрите сколько флагов рядом с укрОинским. Шах и мат! СУГС! Петя и Вова уже позвонили всем по подякували.
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
"В захваченном Россией Крыму в Ялте над театром подняли украинский флаг. Он появился среди прочих на крыше здания." Ну все! Теперь Зеленский приедет в Крым и споет щеневмерлу.
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