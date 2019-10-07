У Криму підняли прапор України: з'явилося фото

У захопленому Росією Криму в Ялті над театром підняли український прапор. Він з'явився серед інших на даху будівлі.

Фото було опубліковано на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Події зрадів колишній пропагандист Євген Гайворонський.

"Приємно бачити піднятий над ялтинським театром прапор України. Поки він не поставлений на чільне місце, але впевнений, що це справа дуже близького майбутнього. Слава Україні!" – розповів колишній фанат Росії.

"Приємно бачити піднятий над ялтинським театром прапор України. Поки він не поставлений на чільне місце, але впевнений, що це справа дуже близького майбутнього.

Слава Україні! "- Євген Гайворонський

журналіст

Ялта pic.twitter.com/W3cMiJ5tvp - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму різко виступили проти росіян, що понаїздили.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!