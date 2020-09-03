У Криму пересохли річки через аномальну посуху: на місці струмків тепер калюжі
На території тимчасово анексованого Росією Криму пересохли п'ять річок. Через відсутність опадів улітку вони перетворилися в струмки й калюжі.
Йдеться про річки Кача, Альма, Чорна, Бельбек і Танасу. Про це, посилаючись на дані гідрометеорологів окупованого півострова, повідомляє "Сьогодні".
Зазначається, що водойми обміліли через те, що літо було дуже спекотним і скупим на дощі. За словами місцевих жителів, пересохлі річки наповнювали сховища, які забезпечували господарства питною водою. Однак тепер там, де раніше були струмки, залишилися тільки калюжі з мертвою рибою.
Зокрема, з 26 липня в Криму пересохла річка Кача, що біля села Суворове, 3 серпня – Альма, розташована вище від Партизанського водосховища, 13 серпня – Чорна, що вище від Чорноріченського водосховища, 18 серпня – річка Бельбек біля села Фруктове. А вже 29 серпня вперше за історію гідрометеорологічних спостережень було зневоднено й річку Танасу, яка є правою притокою Біюк-Карасу.
У результаті надходження води у водосховища Партизанське і Чорноріченське припинилося, а в інші – стало незначним. Так звана влада окупованого півострова причину пересихання річок вбачає лише в недостатності опадів – цього літа вони носили короткочасний, зливовий і винятково локальний характер.
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