У Криму оголосили у розшук викрадачів першої жертви анексії

Поліцейські встановили похвилинну картину пересування Решата Аметова, якого 3 березня 2014 року викрали у Сімферополі, коли він здійснював одиночний пікет проти анексії Криму, а також трьох осіб, які безпосередньо здійснили викрадення.

Про це повідомив голова поліції окупованого Криму Віталій Стрижак. Викрадачами виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" 1975 і 1986 року народження, які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних Сил Російської Федерації Скрипника Євгена Володимировича 1966 року народження (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також поліцейські встановили, що останній після вчинення злочину виїхав із Криму і брав участь у бойових діях у складі терористичної організації "ДНР". 27 квітня 2014 року у Горлівці він організував викрадення і катування трьох офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Кримськотатарський активіст Решат Аметов ru.krymr.com

Усім трьом оголосили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліцейські встановили похвилинну картину переміщення Аметова mvs.gov.ua

Поліцейські встановили похвилинну картину переміщення Аметова mvs.gov.ua

Підозрюваний Євген Скрипнік mvs.gov.ua

Підозрюваний Олександр Баглюк mvs.gov.ua

підозрюваний Олександр Руденко mvs.gov.ua

Поліцейські встановили похвилинну картину переміщення Аметова mvs.gov.ua

Нагадаємо, Решата Аметова викрали три особи у камуфляжній формі 3 березня 2014 року у Сімферополі, коли він проводив пікет проти анексії Криму. 15 березня 2014 року його закатоване тіло знайшли у лісосмузі неподалік від села Земляничне Білогірського району АР Крим.

Як писав OBOZREVATEL, український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з політичного ув'язнення в Росії, заявив, що повернення до окупованого Крим можливе лише на танках. Також він закликав не сприймати його слова буквально. Сенцов уточнив, що зараз житиме з дочкою у Києві.

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