ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

У Криму нависла небезпека над історичним об'єктом зі спадщини ЮНЕСКО

396Читати матеріал російською

Генуезькій фортеці у Судаку (анексований Крим), яку привласнили окупанти, загрожують зсуви.

Про це на засіданні круглого столу в Києві заявила генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, повідомляє "Крим.Реаліі". Вона висловила побоювання через те, що в районі західної стіни Судацької фортеці знаходяться два "язики" зсувів, рух яких до анексії Криму Росією постійно відстежувався українськими вченими.

"Після анексії півострова на об'єкті проводяться незаконні і непрофесійні роботи, розвитком ситуації зі зсувами ніхто не займається. Справа в тому, що ми спостерігаємо там збільшення сейсмічної активності, і існує небезпека, що ці два язики зсувів просунуться у сторону західної стіни фортеці, де також розташований санаторій. Україна продовжує займатися просуванням Судацької фортеці як пам'ятника спадщини у списку ЮНЕСКО, але без допуску на тимчасово окуповану територію міжнародних експертів і забезпечення їх безпеки завершення проекту стає проблематичним", – пояснила вона.

Новини
Україна вдарить новими санкціями по окупантах Криму

Судакська фортеця

Судакська фортеця

До 2014 року Генуезька фортеця була філією Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей". Також вона була кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Із 24 червня 2014 року на території фортеці створено самостійну установу "Музей-заповідник "Судацька фортеця", яке в Криму вважається державною установою.

Після анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, що знаходяться на території Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму намітилася нова катастрофа. Так, осередки зсувів у районі Севастополя поставили місто під загрозу опинитися під водою.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-