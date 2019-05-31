У Криму нависла небезпека над історичним об'єктом зі спадщини ЮНЕСКО

Генуезькій фортеці у Судаку (анексований Крим), яку привласнили окупанти, загрожують зсуви.

Про це на засіданні круглого столу в Києві заявила генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, повідомляє "Крим.Реаліі". Вона висловила побоювання через те, що в районі західної стіни Судацької фортеці знаходяться два "язики" зсувів, рух яких до анексії Криму Росією постійно відстежувався українськими вченими.

"Після анексії півострова на об'єкті проводяться незаконні і непрофесійні роботи, розвитком ситуації зі зсувами ніхто не займається. Справа в тому, що ми спостерігаємо там збільшення сейсмічної активності, і існує небезпека, що ці два язики зсувів просунуться у сторону західної стіни фортеці, де також розташований санаторій. Україна продовжує займатися просуванням Судацької фортеці як пам'ятника спадщини у списку ЮНЕСКО, але без допуску на тимчасово окуповану територію міжнародних експертів і забезпечення їх безпеки завершення проекту стає проблематичним", – пояснила вона.

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Судакська фортеця

До 2014 року Генуезька фортеця була філією Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей". Також вона була кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Із 24 червня 2014 року на території фортеці створено самостійну установу "Музей-заповідник "Судацька фортеця", яке в Криму вважається державною установою.

Після анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, що знаходяться на території Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму намітилася нова катастрофа. Так, осередки зсувів у районі Севастополя поставили місто під загрозу опинитися під водою.

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