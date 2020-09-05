У Криму на місці водосховищ виросла трава: фото водної катастрофи показали в мережі

Мирослав Семенюк Суспільство 14:05, 5.09.2020 Оновлено: 14:57, 5.09.2020

Запаси водосховищ анексованого Росією Криму за останній місяць зменшилися на 10 млн кубометрів.

Як повідомив у Facebook кримський журналіст Заїр Баккал, загальний обсяг 14 водосховищ природного стоку в Криму станом на 1 вересня становив трохи більше ніж 46 млн кубометрів.

За його словами, найменш наповненими на сьогоднішній день є Бахчисарайське, Білогірське, Сімферопольське і Партизанське водосховища. До початку вересня всі чотири наповнені менш ніж на 20% від проєктного об'єму.

Журналіст опублікував фото Сімферопольського водосховища. В окремих місцях, де води вже немає більше ніж пів року, виросла трава.

Сімферопольське водосховище обміліло
Facebook Zair Bakkal
В окремих місцях Сімферопольського водосховища виросла трава
Facebook Zair Bakkal
За останній місяць запаси водосховищ Криму зменшилися на 10 млн кубометрів
Facebook Zair Bakkal
Загальний обсяг 14 водосховищ в Криму склав трохи більше 46 млн кубометрів
Facebook Zair Bakkal
Найменш наповненими є Бахчисарайське, Білогірське, Сімферопольське і Партизанське водосховища
Facebook Zair Bakkal
Чотири водосховища в Криму наповнені менш ніж на 20%
Facebook Zair Bakkal
Cкрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Сенцов і Балух закликали не давати воду в Крим

У Лукашенка "яйця сильніші", ніж у Януковича, – Шуфрич про протести в Білорусі

Росія ввела санкції проти Порошенка і низки топполітиків України. Повний список

Листування у "слуги" в телефоні: Єрмак – аферист, обрання главою САП Костіна поставить хрест на безвізі. Фото

У найвищих ешелонах України сидить російський "кріт"