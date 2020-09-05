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У Криму на місці водосховищ виросла трава: фото водної катастрофи показали в мережі

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
3,1 т.
Запаси водосховищ Криму за місяць зменшилися на 10 млн кубометрів

Запаси водосховищ Криму за місяць зменшилися на 10 млн кубометрів.

Запаси водосховищ анексованого Росією Криму за останній місяць зменшилися на 10 млн кубометрів.

Як повідомив у Facebook кримський журналіст Заїр Баккал, загальний обсяг 14 водосховищ природного стоку в Криму станом на 1 вересня становив трохи більше 46 млн кубометрів.

За його словами, найменш наповненими на сьогоднішній день є Бахчисарайське, Білогірське, Сімферопольське і Партизанське водосховища. До початку вересня всі чотири наповнені менш ніж на 20% від проектного об'єму.

Журналіст опублікував фото Сімферопольського водосховища. В окремих місцях, де води вже немає більше півроку, виросла трава.

Сімферопольське водосховище обміліло

Сімферопольське водосховище обміліло Facebook Zair Bakkal

В окремих місцях Сімферопольського водосховища виросла трава

В окремих місцях Сімферопольського водосховища виросла трава Facebook Zair Bakkal

За останній місяць запаси водосховищ Криму зменшилися на 10 млн кубометрів

За останній місяць запаси водосховищ Криму зменшилися на 10 млн кубометрів Facebook Zair Bakkal

Загальний обсяг 14 водосховищ в Криму склав трохи більше 46 млн кубометрів

Загальний обсяг 14 водосховищ в Криму склав трохи більше 46 млн кубометрів Facebook Zair Bakkal

Найменш наповненими є Бахчисарайське, Білогірське, Сімферопольське і Партизанське водосховища

Найменш наповненими є Бахчисарайське, Білогірське, Сімферопольське і Партизанське водосховища Facebook Zair Bakkal

Чотири водосховища в Криму наповнені менш ніж на 20%

Чотири водосховища в Криму наповнені менш ніж на 20% Facebook Zair Bakkal

Cкрін Facebook

Cкрін Facebook

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