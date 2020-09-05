У Криму на місці водосховищ виросла трава: фото водної катастрофи показали в мережі

Запаси водосховищ Криму за місяць зменшилися на 10 млн кубометрів.
Запаси водосховищ анексованого Росією Криму за останній місяць зменшилися на 10 млн кубометрів.
Як повідомив у Facebook кримський журналіст Заїр Баккал, загальний обсяг 14 водосховищ природного стоку в Криму станом на 1 вересня становив трохи більше 46 млн кубометрів.
За його словами, найменш наповненими на сьогоднішній день є Бахчисарайське, Білогірське, Сімферопольське і Партизанське водосховища. До початку вересня всі чотири наповнені менш ніж на 20% від проектного об'єму.
Журналіст опублікував фото Сімферопольського водосховища. В окремих місцях, де води вже немає більше півроку, виросла трава.
Сімферопольське водосховище обміліло Facebook Zair Bakkal
В окремих місцях Сімферопольського водосховища виросла трава Facebook Zair Bakkal
За останній місяць запаси водосховищ Криму зменшилися на 10 млн кубометрів Facebook Zair Bakkal
Загальний обсяг 14 водосховищ в Криму склав трохи більше 46 млн кубометрів Facebook Zair Bakkal
Найменш наповненими є Бахчисарайське, Білогірське, Сімферопольське і Партизанське водосховища Facebook Zair Bakkal
Чотири водосховища в Криму наповнені менш ніж на 20% Facebook Zair Bakkal
Cкрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кримчани скаржаться на іржаву воду з домішками піску і мулу.
Окупаційній владі довелося зізнатися, що через спорожнілі водосховища вони змушені виснажувати підземні джерела. Фахівці переконані, що ситуація буде погіршуватися, а воду потрібно економити.
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