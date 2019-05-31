У Криму "люди в камуфляжі" захопили пляж і вигнали відпочиваючих. Фото

В окупованому Росією Криму від відпочиваючих парканом огородили пляж в Коктебелі.

Про це в Twitter повідомив "Кримський бандерівець", зазначивши, що 30 травня біля воріт пляжу бази відпочинку "Прибій" в Коктебелі виставили охорону.

"Люди в камуфляжі не пускали туристів не тільки на територію, але і до узбережжя. Офіційна причина - аварійний стан майнового комплексу. Але жителі селища впевнені: тут буде приватна територія", – йдеться в повідомленні.

До анексії база відпочинку належала НДІ АУФ, а після 2014 року стала власністю "республіки". Як пишуть місцеві ЗМІ, протягом декількох років її будівлі експлуатували орендарі, теж намагалися перекрити стороннім вхід на пляжі. Жителі селища розповіли, що неодноразово спилювали болгаркою хвіртки, що з'являлися в 2015-2016 роках.

А вже 30 травня цього року біля воріт "Прибоя" з'явилися люди у формі з нашивками ЧОП "Рубіж" на чолі з представниками "Держкоммайна" Криму. Вони повідомили, що через аварійний стан чотириповерхової будівлі основного корпусу бази відпочинку перебувати на її території небезпечно, і прохід буде перекритий. При цьому охоронці стверджували, що доступ до узбережжя вони, згідно з вимогами Водного кодексу РФ, не обмежують.

"Ми не знаємо, чи надовго вони звільнили прохід. На наших очах на територію заїхала машина на 123-іх номерах, а коли виїхала, ми їх зупинили і розпитали. Вони сказали, що приїхали з Анапи. Мовляв, думають брати базу в оренду або не брати. Можливо, зроблять там дитячий табір. Якщо це трапиться, нам перекриють доступ до моря, як сталося в "Артеку", – розповів житель Коктебеля Борис Яремко.

Крім того, перед початком курортного сезону пляжі не обстежені на безпеку, а в селищі повно сміття.

"Завалили сміттям і база відпочинку "Прибій", і контейнерні майданчики в селищі. Сміття вивозять тільки з самих контейнерів, решта - все, що навколо - так і залишається лежати", – додав кримчанин.

Курорт в Коктебелі primechaniya.ru

Курорт в Коктебелі primechaniya.ru

Курорт в Коктебелі primechaniya.ru

Курорт в Коктебелі primechaniya.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму пляжі не готові до прийому відпочиваючих.

Також в Керчі на одній з автомобільних доріг виявили величезну кількість відрізаних голів тварин.

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