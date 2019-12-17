Квартир на десятки мільйонів: у Криму пособник окупантів потрапив у гучний корупційний скандал

У власності сім'ї радника підконтрольного Росії "глави" анексованого Криму, ексмера Ялти Олексія Челпанова виявили кілька елітних квартир.

На раптову появу нерухомості у тестя чиновника Михайла Басинського звернув увагу в соцмережі активіст Олександр Таліпов.

За його даними, чоловік, який є пенсінером і не володіє жодним бізнесом, нажив квартири в 2018-2019 році.

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Активіст направив звернення до кримського Комітету з протидії корупції та інші профільні органи з проханням перевірити походження цієї нерухомості.

Як випливає з документів, оприлюднених Таліповим, Басинський придбав 2 квартири в елітному будинку в центрі Сімферополя і ще одну – в Ялті. Судячи з розцінок ріелторів, вони можуть коштувати більше 20 мільйонів рублів.

Квартири Басинського в Сімферополі

Як пише "Крим.Реалії", Челпанов підтвердив, що мова йде про його тестя. Він стверджує, що квартири в Сімферополі Басинський дійсно купив у 2018 році, але запевняє, що до нього вони відношення не мають.

"Ці квартири були куплені ще до мого призначення в.о. глави адміністрації Ялти і до мене жодного відношення не мають", – запевнив він.

Також чиновник заявив, що його тесть може дозволити собі такі покупки, оскільки далеко не бідна людина.

Зауважимо, у відомостях про доходи та майно, які Олексій Челпанов оприлюднив на посаді глави російської адміністрації Ялти, йдеться, що за 2017 і 2018 роки він заробив 3,6 мільйона рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступнику голови Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковнику Халілу Арсланову висунули звинувачення у масштабному шахрайстві.

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