У Криму дітям влаштували "трудодень" у військовій формі РФ: мережа обурилася. Фото
У п'ятницю, 5 листопада, в одному з дитячих таборів у анексованому Росією Криму підліткам влаштували "трудодень" у військовій формі РФ.
Як пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%, це відбулося на курорті в Євпаторії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Діти в формі з нашитими російськими триколорами прибирали територію табору і пололи траву.
У соцмережі обурилися таким "вихованням" молоді.
"Аж совком потягло", "Мами з татами напевно пишаються своїми синами?!!", "Вони вже готові, чому не в Сирії досі?", – коментують користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія продовжує тотальну мілітаризацію школярів у Криму. Навіть незважаючи на карантин, справжні вишколи зі стріляниною зі зброї загарбники влаштовують в різних містах півострова.