У Криму дітям влаштували "трудодень" у військовій формі РФ: мережа обурилася. Фото

У п'ятницю, 5 листопада, в одному з дитячих таборів у анексованому Росією Криму підліткам влаштували "трудодень" у військовій формі РФ.

Як пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%, це відбулося на курорті в Євпаторії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В Євпаторії дітей одягнули у військову форму РФ

Діти в формі з нашитими російськими триколорами прибирали територію табору і пололи траву.

У соцмережі обурилися таким "вихованням" молоді.

"Аж совком потягло", "Мами з татами напевно пишаються своїми синами?!!", "Вони вже готові, чому не в Сирії досі?", – коментують користувачі.

Twitter\@KrimRt

Twitter\@KrimRt

Twitter\@KrimRt

Twitter\@KrimRt

Twitter\@KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія продовжує тотальну мілітаризацію школярів у Криму. Навіть незважаючи на карантин, справжні вишколи зі стріляниною зі зброї загарбники влаштовують в різних містах півострова.