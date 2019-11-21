"Щасливе" дитинство в камуфляжі: з'явилися показові фото з Криму

В Євпаторії в анексованому Криму дітям влаштували святкування дня призовників до армії окупантів із перевдяганням у військову форму і стріляниною.

Підтверджуючі фото опублікував в Twitter користувач із ніком Крымская Жужелица (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На військовій базі під назвою "Крим" справжнє щасливе дитинство починається з камуфляжу", – написав він під фото з дітьми, яких назвав "путлєрюгендом".

Діти в камуфляжі: з'явилися показові кадри з Криму Twitter Крымской Жужелицы

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі Twitter Крымской Жужелицы

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі Twitter Крымской Жужелицы

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі Twitter Крымской Жужелицы

"Треба вже привчати їх до носіння поясів смертників, чого тягнути?", "У совку такого абсурду не було", – обурилися в коментарях.

В окупованій Євпаторії путлєр'югенд відсвяткував день призовників в армію загарбників спорядження магазинів, одяганням ОЗК, стріляніною та вікторіною. На військовій базі під назв "Крим" справжнє щасливе дитинство почінається з камуфляжу. pic.twitter.com/5KaCjmMIzH - Кримська Жужелиця (@ crimea2042) November 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше полковник Анатолій Штефан (Штірліц) показав, як окупанти зомбують дітей у Криму. Їх примушують вступати у військово-патріотичні табори.

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