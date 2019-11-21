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21 листопада • оновлено в 18:11
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"Щасливе" дитинство в камуфляжі: з'явилися показові фото з Криму

1.2т
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В Євпаторії в анексованому Криму дітям влаштували святкування дня призовників до армії окупантів із перевдяганням у військову форму і стріляниною.

Підтверджуючі фото опублікував в Twitter користувач із ніком Крымская Жужелица (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На військовій базі під назвою "Крим" справжнє щасливе дитинство починається з камуфляжу", – написав він під фото з дітьми, яких назвав "путлєрюгендом".

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Діти в камуфляжі: з'явилися показові кадри з Криму

Діти в камуфляжі: з'явилися показові кадри з Криму

Twitter Крымской Жужелицы

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі

Twitter Крымской Жужелицы

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі

Twitter Крымской Жужелицы

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі

У Криму дітям влаштували свято в камуфляжі

Twitter Крымской Жужелицы

"Треба вже привчати їх до носіння поясів смертників, чого тягнути?", "У совку такого абсурду не було", – обурилися в коментарях.

"Щасливе" дитинство в камуфляжі: з'явилися показові фото з Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше полковник Анатолій Штефан (Штірліц) показав, як окупанти зомбують дітей у Криму. Їх примушують вступати у військово-патріотичні табори.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чтобы каждый молодой человек мог вышибить мозги прыгучей свидомой мрази, если та припрётся на его землю.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Путинюгинт. Для фашистого режима это нормально
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