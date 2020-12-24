У Криму через російських рибалок за рік загинула рекордна кількість дельфінів

З початку 2020 року в Криму на берег викинуло 661 дельфіна, що стало рекордом з початку спостережень.

Про це Інтерфаксу повідомила засновниця центру порятунку дельфінів "Безтурботне море" Анастасія Коростельова. За її словами, в середньому фіксується по 400-440 таких випадків на рік.

Екологиня зазначила, що в цьому сезоні більшість китоподібних, яких викинуло на берег, були мертвими. Найбільша кількість таких інцидентів припадає на місяці активного промислового рибальства.

За словами Коростельової, на більшості загиблих дельфінів є пошкодження, характерні для прилова – "ненавмисного видобутку" риби.

Простіше кажучи, морські ссавці ставали жертвами рибалок, які проводили вилов конкретних порід риб, а спійманих дельфінів просто викидали в море.

За період з 2017 року в Криму було зафіксовано 1847 випадків викиду китоподібних на берег.

"Викиди живих тварин відзначалися рідше в цьому сезоні. Живими були знайдені 18 особин, включаючи хворих і заплутаних в знаряддях рибальства, а також дитинчат з важкими метаболічними порушеннями. Четверо тварин були успішно звільнені, ще чотирьом ми надавали медичну допомогу, про решту, на жаль, нам повідомили занадто пізно", – уточнила Коростельова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією українському Криму може статися екологічна катастрофа через відсутність прісної води або техногенних явищ. Таку думку висловив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський.