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5 березня • оновлено в 17:25
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У Криму через коронавірус на карантин відправили 58 осіб

1.9т
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Через підозру на інфікування смертельним коронавірусом COVID-19 у тимчасово окупованому Росією Криму на карантині перебуває 58 осіб.

Як повідомила в ефірі радіо "Супутник в Криму" так звана головна спеціалістка-експертка відділу епідеміологічного нагляду підконтрольного Кремлю Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Вікторія Гудзь, пацієнти зараз під домашнім наглядом медиків.

"Раніше із ненадійних щодо коронавірусу територій прибуло 150 осіб, які були ізольовані й перебували під домашнім медичним наглядом. З них 92 людини вже зняті з спостереження, 58 осіб залишаються під наглядом", – уточнила Гудзь.

коронавірус

коронавірус

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Вона додала, що станом на сьогодні хворих на коронавірусну інфекцію на території Криму і в Севастополі не зареєстровано.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Сімферополь
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