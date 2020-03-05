Через підозру на інфікування смертельним коронавірусом COVID-19 у тимчасово окупованому Росією Криму на карантині перебуває 58 осіб.
Як повідомила в ефірі радіо "Супутник в Криму" так звана головна спеціалістка-експертка відділу епідеміологічного нагляду підконтрольного Кремлю Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Вікторія Гудзь, пацієнти зараз під домашнім наглядом медиків.
"Раніше із ненадійних щодо коронавірусу територій прибуло 150 осіб, які були ізольовані й перебували під домашнім медичним наглядом. З них 92 людини вже зняті з спостереження, 58 осіб залишаються під наглядом", – уточнила Гудзь.
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Вона додала, що станом на сьогодні хворих на коронавірусну інфекцію на території Криму і в Севастополі не зареєстровано.
Карта поширення коронавірусу в світі:
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