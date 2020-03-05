Через підозру на інфікування смертельним коронавірусом COVID-19 у тимчасово окупованому Росією Криму на карантині перебуває 58 осіб.

Як повідомила в ефірі радіо "Супутник в Криму" так звана головна спеціалістка-експертка відділу епідеміологічного нагляду підконтрольного Кремлю Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Вікторія Гудзь, пацієнти зараз під домашнім наглядом медиків.

"Раніше із ненадійних щодо коронавірусу територій прибуло 150 осіб, які були ізольовані й перебували під домашнім медичним наглядом. З них 92 людини вже зняті з спостереження, 58 осіб залишаються під наглядом", – уточнила Гудзь.

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Вона додала, що станом на сьогодні хворих на коронавірусну інфекцію на території Криму і в Севастополі не зареєстровано.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я й головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

Заражений чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

OBOZREVATEL поділився ексклюзивними подробицями про перший випадок зараження коронавірусом в Україні.

Ексміністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

У ВООЗ заявили, що, найімовірніше, в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом, однак країна готова боротися з хворобою.

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