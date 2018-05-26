У Кремля щодо кримчан "цікава політика" – постпред Порошенка

Жителі Криму змушені харчуватися неякісними продуктами - інші на анексованому українському півострові роздобути вкрай проблематично. Фактично людям забороняють нормально їсти.

Іноді щось вдається привезти з материкової України, але при цьому на "кордоні" з півостровом доведеться розплатитися з російськими "митниками" і "прикордонниками".

Незважаючи на окупацію, адміністративний кордон Криму як і раніше перетинає безліч громадян України. Але в більшості своїй це не туристи - люди їдуть туди із зовсім інших причин. Крим приречений на стагнацію, в тому числі стагнацію туристичну.

Про це в першій частині інтерв'ю OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

- За вашою інформацією, чи їдуть жителі Криму на фінал Ліги чемпіонів до Києва?

- Люди, безумовно, їдуть.

На жаль, у нас є проблеми з логістикою з Криму. Автомобільні перевезення, які здійснюються з окупованої території, на 90% нелегальні, а можливості залізничного транспорту в цьому напрямку обмежені. Ми досі не домоглися від "Укрзалізниці" використання належним чином станції "Вадим", де можна пускати додатковий поїзд до Києва. Але ми доб'ємося цього поїзда.

Борис Бабин Крим реалії

Необхідно розуміти, що кількість бажаючих в один день приїхати до Києва, а потім повернутися, фізично обмежена. Не можна сказати, що всі, хто захочуть прибути, прибудуть. На жаль, це не так. Але люди їдуть. Щодня.

- Раз більша частина пасажирських перевезень - нелегальні, ці люди можуть бути притягнуті до відповідальності?

- До відповідальності можуть бути притягнуті перевізники. Пасажири не несуть відповідальності за те, що вони користуються послугами нелегального перевізника.

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Але це велика біда, тому що ці нелегальні перевізники повністю підконтрольні спецслужбам держави-агресора - інакше їм би ніхто не дозволяв там кататися.

Ми спостерігаємо за цим вже 4 роки. Наші наполегливі спроби переконати у тому, щоб поставити легальних автобусних перевізників з КПВВ Чонгар до Херсона, Генічеська та інших пунктів в необхідній кількості поки що не увінчалися успіхом.

Там організована злочинна група, вона має "дах", тому що гроші великі. Щомісяця лінію розмежування перетинає 100 тисяч осіб. Уявляєте собі цей пасажиропотік?

Зрозуміло, що частина перетинає лінію на індивідуальному транспорті, хтось користується єдиною легальною маршруткою, але в основному це нелегальний трафік.

Думаю, ці оборудки на кримчанах, які перетинають лінію розмежування, можна порівняти з наркобізнесом або з проституцією. Тому з цієї організованим злочинним угрупованням важко боротися, оскільки вона инфильтрированной до відповідних органів влади. І це біда.

Президент України Петро Порошенко, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, постпред президента України в Криму Борис Бабин gordonua.com

- Що в Криму зараз з туристичним сезоном?

- Є кілька статистичних показників. Якщо взяти кількість українців, які прибувають на окуповану територію, то влітку вона зростає.

Можна говорити, що протягом теплого сезону в Криму, окрім жителів окупованих територій, додатково знаходиться кілька сот тисяч осіб.

Але важливо звернути увагу, що, використовуючи теплу пору року і сезон відпусток, люди їдуть до родичів. Ті, у кого в Криму залишилося якесь майно, просто їдуть перевірити, що з ним - і так далі. Тобто ці люди - це не туристичний потік.

На сьогодні абсолютна більшість так званих туристів до Криму потрапляє з Російської Федерації або самотужки - незаконним повітряним сполученням. Зараз відкрили міст.

Тобто в більшості випадків це організоване завезення - туристи їдуть до Криму за рознарядкою. Це бюджетники, держслужбовці, військові тощо.

- Який ваш прогноз щодо туристичного сезону на окупованій території?

- Я не думаю, що там буде якийсь реальний туризм. Ця територія приречена на стагнацію. Нічого, окрім розвитку російських військових баз, там не буде.

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- Чи відомо вам про ціни на продукти харчування в Криму?

- На сьогодні можна сказати, що реальна купівельна спроможність населення окупованої території не перевищує купівельну спроможність жителів материка. Формально вищий рівень доходів нівелюється більш високими цінами і навіть не покриває цих цін.

Крім того, якість самих продуктів там дуже низька. Як не дивно, в Російській Федерації питання малого бізнесу, зокрема, в сфері продовольства, значно більше дерегульовані. Тому у монополії, яка панує там, і великих виробників, які сьогодні заходять до Криму і знищують місцевих виробників, досить своєрідне ставлення до якості продукції.

Тому зараз кримчан годують лайн*м.

Альтернативи у них немає, оскільки діють санкції. Західні продукти туди поставляти не можна де-юре. З продукцією, яка надходить з материкової України, росіяни всіляко борються, вилучають, знищують. Така у них цікава політика.

Фактично людям забороняють нормально їсти.

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- Кримчани їздять на материкову Україну, щоб закуповувати продукти?

- Чесно кажучи, можна поїхати, але, якщо ви купили 2 мішки картоплі, російські прикордонники або заберуть їх, або вимагатимуть від вас хабар.

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Причому, у них там системний бізнес. Місце митника і прикордонника коштує дуже дорого. Корупція там процвітає. Вони ведуть себе як звичайні окупанти. Що відібрали - то і їх. Заробляють в основному на дрібних перевізниках. Всі повинні щось платити, навіть якщо це маленькі партії продуктів, які люди везуть для себе і для родичів.

- Які продукти найчастіше везуть до Криму з материкової України?

- Дуже активно везуть м'ясо, м'ясну продукцію, сири, а також будь-яку іншу "компактну" продукцію, яка не привертає багато уваги.