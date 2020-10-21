У Кремлі заявили про здатність забезпечити Крим водою без України

У Росії заявили, що здатні самостійно забезпечити Крим водопостачанням, без участі України.

Про це сказав прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Як стверджує пропагандистське агентство ТАСС, так він відповів на запитання про те, чи виключає Кремль переговори з Києвом щодо забезпечення анексованого півострова водою з Дніпра.

"На наш жаль, це виключає Україна, адже це вона перекрила кран", – висловив переконання представник російського уряду.

Він повідомив, що тема водопостачання Криму буде обговорюватися 21 жовтня на нараді у президента Володимира Путіна з віцепрем'єром РФ Маратом Хуснулліним.

"Росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього крана", – заявив Пєсков.

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