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"У Кремлі буде землетрус": український нардеп розгнівав росіян сміливою заявою

1.8тЧитати новину російською

Депутат Верховної ради України від "Блоку Петра Порошенко" Олег Барна заявив, що військовий парад, який пройде в Києві в День незалежності, може спровокувати землетрус в Росії, чим викликав обурення росіян.

"Нам є чим похвалитися. Парад - це вимір патріотизму всіх громадян, які хочуть побачити боєздатність нашої армії... Я думаю, що марш наших військових і гуркіт нашої бронетехніки повинен викликати землетрус в Кремлі", - сказав Барна в ефірі NewsOne.

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Топові ЗМІ Росії підхопили заяву Барни. Новина з'явилася на перших сторінках пропагандистських видань.

У коментарях під новинами росіяни влаштували жваву дискусію з образами на адресу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром українська армія буде однією з найсильніших в Європі. Ці слова не на жарт розлютили російських користувачів.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Особа
Олег Барна
Місце
Україна
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