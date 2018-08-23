"У Кремлі буде землетрус": український нардеп розгнівав росіян сміливою заявою

Депутат Верховної ради України від "Блоку Петра Порошенко" Олег Барна заявив, що військовий парад, який пройде в Києві в День незалежності, може спровокувати землетрус в Росії, чим викликав обурення росіян.

"Нам є чим похвалитися. Парад - це вимір патріотизму всіх громадян, які хочуть побачити боєздатність нашої армії... Я думаю, що марш наших військових і гуркіт нашої бронетехніки повинен викликати землетрус в Кремлі", - сказав Барна в ефірі NewsOne.

Топові ЗМІ Росії підхопили заяву Барни. Новина з'явилася на перших сторінках пропагандистських видань.

У коментарях під новинами росіяни влаштували жваву дискусію з образами на адресу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром українська армія буде однією з найсильніших в Європі. Ці слова не на жарт розлютили російських користувачів.