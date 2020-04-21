У Кременчуці лікарня приховує дані про спалах коронавірусу: подробиці влади
Керівництво Кременчуцької центральної районної лікарні, де зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус, свідомо приховує відомості про заражених пацієнтів, зокрема й медпрацівників.
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Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради на офіційному сайті відомства. Там підкреслюють, що в медустанові не йдуть на діалог ні з владою, ні навіть із лабораторним центром.
"У місті зареєстровано 48 випадків захворювання на COVID-19. Така висока цифра пов’язана з тим, що спалах коронавірусної інфекції зафіксовано у ЦРЛ, яка розташована на території Кременчука… На жаль, її керівництво не йде на співпрацю ні з міською владою, ні з лабораторним центром, не повідомляє дані про виявлених хворих серед пацієнтів та працівників лікувального закладу", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що задля уникнення поширення коронавірусу мер Кременчука Віталій Малецький звернувся до мешканців міста, які були госпіталізовані до центральної райлікарні або відвідували там хворих, мали контакти з пацієнтами та медичними працівниками в період із початку квітня 2020 року. Зокрема, він просить людей повідомити про такі факти своєму сімейному лікарю або ж на гарячу телефонну лінію 1563.
"Це дозволить їм насамперед подбати про власне здоров’я та здоров’я своїх рідних і близьких. Лікарі зв’яжуться з ними і розкажуть, як слід діяти в цій ситуації, стежити за своїм здоров’ям. У разі необхідності буде проведено тестування на COVID-19", – переконують у міськраді.
У відомстві ж інформують, що в стаціонарних відділеннях міських лікарень Кременчука з діагнозом пневмонія нині перебуває 40 осіб, у чотирьох – тяжкий перебіг хвороби (у двох пацієнтів підтверджено COVID-19, в інших – під питанням). Крім цього, в місті триває робота над виявленням можливих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, проводяться експрестестування та направляються матеріали на ПЛР-дослідження до Полтавського обласного лабораторного центру.
"За минулу добу зроблено чотири експрестести: один показав позитивний результат, три – негативні. Загалом із початку пандемії проведено 278 експрестестувань. До Полтавського обласного лабораторного центру було направлено 262 зразки, 217 результатів отримано, 45 очікується, 29 показали позитивний результат", – зазначають у мерії Кременчука.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла.