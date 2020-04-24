У Кременчуці через халатність коронавірус могли підхопити понад 400 людей: лікарі пропустили нульового пацієнта

У Кременчуці епідеміологам належить перевірити маршрути і контакти 422 осіб, які мали відношення до спалаху коронавірусу в Центральній районній лікарні.

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А все через те, що раніше лікарі упустили нульового пацієнта з COVID-19. Про це повідомив керівник Кременчуцького Центру лабораторних досліджень Андрій Поляков, передає "Тереграф'".

За його совами, в список на перевірку входять як хворі, так і ні. 320 із них – співробітники ЦРЛ, 102 – контактні особи. Більшість цих людей живе в Кременчуці або працює тут, інші приїжджали в місто.

Водночас наголошується, що епідеміологів у кременчуцькому Центрі тільки п'ять. Як підкреслив мер міста Віталій Малецький, навіть якщо вони працюватимуть цілодобово, то виконають таку роботу не раніше, ніж через пів року.

Тому чиновник доручив міському відділу охорони здоров'я підключити до цієї роботи сімейних лікарів. Керівник установи доповів, що вони вже працюють – встановлюють контакти з пацієнтами зі списку 442 фігурантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики Кременчуцької районної лікарні упустили серед пацієнтів інфікованого коронавірусом. Через цю помилку в медустанові COVID-19 підхопили декілька десятків працівників – від санітарок до завідувача відділенням. А "підозрюваним" пацієнтом виявився звичайний тракторист.