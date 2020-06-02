У Кременчуці 9-місячна дитина потрапила до реанімації через краплі для носа

Карина Бондаренко Суспільство 11:15, 2.06.2020

У Кременчуці дев'ятимісячна дитина потрапила в реанімацію з гострим медикаментозним отруєнням краплями для носа "Нокспрей".

Про це місцевому виданню "Кременчуцька газета" повідомили в дитячій міській лікарні. Хлопчика госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Інцидент стався в понеділок, 1 червня. Хлопчика доставили в медичний заклад близько 12:00.

Дитина потрапила в реанімацію

Раніше OBOZREVATEL писав, що в київській лікарні "Охматдит" у реанімації від лейкемії помер чотирирічний хлопчик. В останні хвилини життя до Льоші не пустили рідну маму.

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