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17 квітня • оновлено в 15:23
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У Коростені священники потрапили в гучний скандал через карантин. Відео

1.5т
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У Коростені на Житомирщині священники Свято-Успенської церкви УПЦ МП 16 квітня відзначилися масовим причащанням прихожан, незважаючи на карантин і те, що місто найбільше постраждало від коронавірусу.

Нині там підтверджено 54 випадки зараження COVID-19. Про це повідомляє "Житомир.info", зауважуючи, що відповідне відео з’явилося в місцевих соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як священники в храмі проводять обряд і причащають вірян із однієї ложки. Серед присутніх у святині є люди похилого віку, не всі вони прийшли в масках.

Причащали однією ложкою: у Коростені священники потрапили в гучний скандал через карантин

Користувачі соцмереж обурюються вчинком служителів церкви.

"Я в шоці! Ні, не в шоці через батюшку! Це всього лише бізнес! Вони роблять гроші! А в шоці з тупості народу, який туди йде", "Люди добрі, ви хоч слова почули, які співаються? "Тіло Христове прийміть, джерела безсмертя скуштуйте", "Прихожани причащаються – бабло прибавляється", "Місто потрібно ізолювати від інших", – коментують вони відео.

Водночас видання підкреслює, що й у селі Добринь Хорошівського району Житомирщини, попри карантинні обмеження, священник продовжує закликати вірян відвідувати церкву на Великдень та святити паски. Крім цього, анонсує, що служба відбудеться і в храмі села в сусідньому Малинському районі.

Зазначається, що під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 17 квітня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко пообіцяв розібратися із цією ситуацією.

"Ми постійно працюємо з очільниками церков. Нам пообіцяли, що не будуть відкривати храми, служби будуть іти, але без вірян у храмах. І всі владики закликають залишатися вдома. Ми забезпечили завдяки журналістам пряму трансляцію з наших основних церков, можна молитися вдома… Мені дуже прикро, що священнослужителі допускають такі заклики до вірян", – сказав очільник області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Самбір Львівської області, незважаючи на карантин, служителі та парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Житомир
Тег
церква
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Мир Миру
Мир Миру
Примусово джерело розповсюдження коронавірусу закрити на рік на карантин, у синхрон з бабусями.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Мир Миру, МОСКВА ДАЛА ПРИКАЗ ПОПАМ СВОІМ ---НИЩІТЬ УКРАІНЦІВ ! а дебіли ведуться на сатану . , сатана і диявол з москви діє
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