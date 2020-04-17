У Коростені на Житомирщині священники Свято-Успенської церкви УПЦ МП 16 квітня відзначилися масовим причащанням прихожан, незважаючи на карантин і те, що місто найбільше постраждало від коронавірусу.

Нині там підтверджено 54 випадки зараження COVID-19. Про це повідомляє "Житомир.info", зауважуючи, що відповідне відео з’явилося в місцевих соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як священники в храмі проводять обряд і причащають вірян із однієї ложки. Серед присутніх у святині є люди похилого віку, не всі вони прийшли в масках.

Користувачі соцмереж обурюються вчинком служителів церкви.

"Я в шоці! Ні, не в шоці через батюшку! Це всього лише бізнес! Вони роблять гроші! А в шоці з тупості народу, який туди йде", "Люди добрі, ви хоч слова почули, які співаються? "Тіло Христове прийміть, джерела безсмертя скуштуйте", "Прихожани причащаються – бабло прибавляється", "Місто потрібно ізолювати від інших", – коментують вони відео.

Водночас видання підкреслює, що й у селі Добринь Хорошівського району Житомирщини, попри карантинні обмеження, священник продовжує закликати вірян відвідувати церкву на Великдень та святити паски. Крім цього, анонсує, що служба відбудеться і в храмі села в сусідньому Малинському районі.

Зазначається, що під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 17 квітня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко пообіцяв розібратися із цією ситуацією.

"Ми постійно працюємо з очільниками церков. Нам пообіцяли, що не будуть відкривати храми, служби будуть іти, але без вірян у храмах. І всі владики закликають залишатися вдома. Ми забезпечили завдяки журналістам пряму трансляцію з наших основних церков, можна молитися вдома… Мені дуже прикро, що священнослужителі допускають такі заклики до вірян", – сказав очільник області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Самбір Львівської області, незважаючи на карантин, служителі та парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу.

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