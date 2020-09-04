Вчені назвали ступінь мутації коронавірусу

Мінімальний рівень мутації COVID-19 із грудня 2019 року дозволяє припустити, що однієї ефективної вакцини буде досить для боротьби з глобальною пандемією.

До такого висновку прийшли біологи Армійського НДІ ім. Уолтера Ріда у США, передає сайт Американської асоціації сприяння розвитку науки. Вони встановили, що геном коронавірусу мутував здебільшого випадково, а не шляхом адаптації до людини.

Щоб охарактеризувати диверсифікацію SARS-CoV-2 з початку пандемії, вчені дослідили 18 514 незалежних послідовностей вірусного геному, взятих у людей у 84 країнах, і просканували їх на наявність варіацій.

"Ми помітили, що частота мутації в D614G (ділянка послідовності генома SARS-CoV-2, за якою виготовляється білок-шип вірусу і за рахунок якого патоген проникає в клітину, – ред.) швидко збільшилася з початку епідемії, але ми не змогли зв'язати її з конкретними адаптивними силами", – сказав Морган Роллан, керівник програми вірусної генетики в науково-дослідному інституті.

"Різноманітність вірусів поставила під сумнів зусилля з розробки вакцин проти інших вірусів, таких як ВІЛ, грип і денге, але глобальні зразки показують, що SARS-CoV-2 менш різноманітний, ніж вони", – додав Роллан.

Щодо вакцини проти коронавірусу, то, за словами вченого, можна бути "обережно оптимістичними".

Однак, як наголосив він, необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти функціональні наслідки мутації D614G у SARS-CoV-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Стокгольмі, епіцентрі спалаху коронавірусу в Швеції, було зареєстровано найменшу кількість випадків зараження з початку березня. Тільки 250 із 14 000 осіб, які пройшли тестування, були інфіковані, що склало 1,8%.

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