Нові симптоми коронавірусу COVID-19 виявили вчені з Сінгапуру. Захворювання може маскуватися під лихоманку денге.

Про це повідомляє The Straits Times. Температура й висип можуть наштовхнути медиків на підозру на наявність у хворих не коронавірусу, а саме згаданої лихоманки.

Водночас можуть повністю бути відсутнім типові для COVID-19 ознаки: кашель і стомлюваність. Причому в пацієнта спостерігаються хибнопозитивні результати аналізів на денге. Неправильне лікування може погіршити стан хворого і спровокувати спалах захворювання в оточення.

У коронавірусу з'явилися нові симптоми: медики здивовані справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч заражених китайським коронавірусом, померли понад 4000 осіб.

У Китаї за минулу добу зареєстровано 17 випадків летального результату від пневмонії, 19 нових хворих.

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