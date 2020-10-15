У коронавірусу запідозрили новий симптом: перетворює легені на "желе"

У деяких людей, інфікованих COVID-19, легені наповнюються рідиною, яка потім перетворюється на желе, через яке неможливо дихати.

Хворим пацієнтам потрібна штучна вентиляція легень, оскільки дихальна недостатність посилюється. Багато хто з них помер через цей стан, пише BGR.

Рідкий гель у легенях пацієнтів, які померли від ускладнень COVID-19, виявили дослідники Університету Умео в Швеції. Вони також запропонували лікування, яке могло запобігти хімічному процесу, який призводить до утворення "желе з легень".

Учені відзначили, що прозоре рідке желе в легенях померлих пацієнтів зробило орган схожим на легені потопельників.

За словами дослідників, рідина складається з гіалуронана, який є полісахаридом із групи глікозаміногліканів.

Гіалуронан – це звичайна речовина в організмі людини, бере участь у різних функціях, таких як загоєння ран. Але коли він утворюється в легенях пацієнтів із COVID-19, то може бути смертельним.

"Саме цей процес викликає заворушення в альвеолах легень пацієнтів із COVID-19, у результаті чого пацієнтові потрібна допомога апарату штучної вентиляції легень і, в гіршому разі, він помирає від дихальної недостатності", – заявили дослідники.

Група вчених вважає, що препарат "Гімекромон" можна використовувати для уповільнення вироблення гіалуронана під час таких захворювань, як напади хвороби жовчного міхура. Вони також пояснюють, що кортизон знижує вироблення гіалуронана, тому дексаметазон та інші стероїди можуть полегшити симптоми і врятувати життя пацієнтів, які мають серйозні ускладнення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені британського Національного інституту досліджень розділили список наслідків "тривалого коронавірусу" на чотири групи.