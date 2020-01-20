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20 січня • оновлено в 20:21
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"Війна висмоктує життя по краплині!" У легендарного комбата "Червня" виявлено рак: потрібна допомога

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У мережі повідомили про страшну хворобу заступника командира Української добровольчої армії (УДА), командира 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрія "Червня" Гергерта: чоловік із раком шлунка опинився на операційному столі.

Криком відчаю в понеділок, 20 січня, поділилися в Facebook підопічні героя з "Аррати".

"Просимо допомогти врятувати життя нашого командира Андрія Гергерта. Страшний діагноз рак шлунка! Ситуація дуже складна. Наразі комбат перебуває на операційному столі. Просимо допомогти фінансово. Когось війна вирвала з цього світу кулею, а з когось висмоктує життя по краплині. Не дозволимо вирвати комбата від сім'ї і чотирьох його дітей! Той, хто жертвував собою заради України, потребує допомоги сьогодні від нас!" – написали воїни.

Фінансова допомога лише на картку 4627055110009379 Гергерт Андрій Валерійович.

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У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак

Гордон

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак

112 Україна

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак

Facebook "Аррате"

Як писав OBOZREVATEL, "Червень" не раз виступав військовим експертом із гучних питань.

  • Гергерт попереджав, що війна, яка йде на Донбасі, в будь-який момент може спалахнути в інших частинах України, включно навіть із Києвом.

  • Також він наголошував, що Російська Федерація своїми ініціативами щодо миротворчої місії ООН намагається відвернути увагу українського командування від нарощування своїх сил на Донбасі.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Гергерт
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сартирная недонация попрошаек ,
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Лучшая помощь этому карателю - пуля. Хотя ... пусть лучше помучается!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Топор поможет?)))
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