"Війна висмоктує життя по краплині!" У легендарного комбата "Червня" виявлено рак: потрібна допомога

У мережі повідомили про страшну хворобу заступника командира Української добровольчої армії (УДА), командира 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрія "Червня" Гергерта: чоловік із раком шлунка опинився на операційному столі.

Криком відчаю в понеділок, 20 січня, поділилися в Facebook підопічні героя з "Аррати".

"Просимо допомогти врятувати життя нашого командира Андрія Гергерта. Страшний діагноз – рак шлунка! Ситуація дуже складна. Наразі комбат перебуває на операційному столі. Просимо допомогти фінансово. Когось війна вирвала з цього світу кулею, а з когось висмоктує життя по краплині. Не дозволимо вирвати комбата від сім'ї і чотирьох його дітей! Той, хто жертвував собою заради України, потребує допомоги сьогодні від нас!" – написали воїни.

Фінансова допомога лише на картку 4627055110009379 Гергерт Андрій Валерійович.

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак Гордон

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак 112 Україна

У комбата Андрія (Червня) Гергерта виявили рак Facebook "Аррате"

Як писав OBOZREVATEL, "Червень" не раз виступав військовим експертом із гучних питань.

Гергерт попереджав, що війна, яка йде на Донбасі, в будь-який момент може спалахнути в інших частинах України, включно навіть із Києвом.

Також він наголошував, що Російська Федерація своїми ініціативами щодо миротворчої місії ООН намагається відвернути увагу українського командування від нарощування своїх сил на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram