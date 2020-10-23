У Коломиї всі лікарі інфекційки захворіли на COVID-19

У Коломиї Івано-Франківської області всі лікарі інфекційної лікарні захворіли на коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Як повідомив Суспільному мер міста Ігор Слюзар, зараз пацієнтів лікарні обслуговує середній та молодший персонал.

Усі лікарі хворі на COVID-19, зокрема й керівник закладу. Загалом, в інфекційній лікарні працюють 17 лікарів.

Наразі в Коломийській лікарні лежить 21 хворий із підтвердженим коронавірусом, ще 24 – під підозрою.

В Івано-Франківській області зафіксовано вже 17 705 випадків COVID-19, за останню добу – 258.

Як писав OBOZREVATEL, навесні у Коломиї через бездіяльність медиків від коронавірусу помер чоловік. Сімейна лікарка боялася оглянути його через відсутність захисного костюма і рекомендувала залишатися вдома та пити більше чаю.