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7 грудня • оновлено в 12:40
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Ефа Форіна
Ефа Форіна
астролог Всі статті автора

У кого-то сдадут нервы: астропрогноз на нормандскую встречу

3.9т
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Дата встречи лидеров нормандской четверки назначена на 9 декабря в Париже.

9 декабря, понедельник, 13-14 лунный день, растущая Луна в Тельце.

День сам по себе крайне суматошный. Участники встречи будут несколько рассеяны и забывчивы в раздавании обещаний и предложений. Но, если все успеют подготовить и подписать до 18:53 по киевскому времени, то все сложится прекрасно. Если нет, несколько затянется.

На встрече будет много информационно-эмоциональных ловушек.

Владимир Зеленский, Владимир Путин

Владимир Зеленский, Владимир Путин

День благоприятный для объединения и, скорее всего, это и случится.

Для Украины это соглашение будет одним из самых значимых моментов. Говорить о том, сдадут страну или нет, я бы не стала. Никто страной торговать не рискнет в такое время. И хотя планеты благоволят прекрасным договоренностям, я бы не радовалась окончательно. Нам не скажут всей правды. Всю правду мы узнаем не раньше апреля 2020 года.

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Для участников этой встречи все пройдет по заранее договорному сценарию, но эмоционально четко будет видно, как у одного из участников сдают нервы.

Я верю в нашу страну. Украина молодая, но достаточно быстро набирающая опыт страна.

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Ефа Форіна Ефа Форіна
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Ексклюзив Російсько-український конфлікт
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Місце
Франція Париж
Теги
Новини Донбасу нормандський формат
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Manfred Anry
Manfred Anry
Тролли чё снова пуканы порвало?
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