У китайському аеропорту пасажири влаштували паніку через спалах COVID-19. Відео

У міжнародному аеропорті Пудун поблизу Шанхая (Китай) після виявлення у двох працівників коронавірусу влада негайно скасувала рейси: таке рішення викликало паніку в пасажирів.

Про це повідомило видання People's Daily, Chinа у Twitter. Люди влаштували тісняву, намагаючись прорватися крізь кордон медиків (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними ЗМІ, влада провела масове тестування серед співробітників. Станом на 6 ранку понеділка було зібрано близько 16,7 тис. проб.

Відео тісняви в китайському аеропорту з’явилося також у Telegram-каналі MASH.

"...Аеропорт закрили на вхід і вихід, рейси скасували, сотні відвідувачів і працівників виявилися замкнені в приміщенні. Людей це не зупинило – вони прорвалися до дверей, зносячи на шляху медиків", – говориться в повідомленні.

Пасажири нібито побоювалися, що їх можуть закрити на двотижневий карантин, тому намагалися якнайшвидше залишити приміщення аеропорту. Саме це стало причиною тісняви.

Відео паніки в аеропорту оприлюднено також у Twitter 巴丢草 Badiucao.

"Повідомляється, що після двох випадків зараження covid 19 в шанхайському аеропорту Пудун близько 14 тис. осіб зараз поміщені на карантин", – уточнюється в коментарі до відео.

"Схоже, що це жахливо організовано. Абсолютно ніякої соціальної дистанції, просто все упаковані один на одного", – говориться в іншому повідомленні.

"Схоже, що всіх людей змушують перебувати на стоянці", – говориться в повідомленні 巴 丢 草 Badiucao.

На цьому відео нібито працівники аеропорту, які чекають на тестування.

Раніше OBOZREVATEL повідмив про те, що в Китаї щеплення експериментальною вакциною від коронавірусу виробництва національної фармацевтичної групи Sinopharm отримали майже мільйон людей. Серйозних побічних ефектів не зафіксовано в жодного, хто отримав щеплення.