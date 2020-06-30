У Китаї знайшли новий вірус: він може спричинити пандемію

Вчені виявили в Китаї новий штам свинячого грипу, який може стати ще однією пандемією.

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Дослідники вважають, що він має "всі характерні ознаки", що полягають у можливості передання від людини до людини, пише 9news.

Дотепер штам не був загрозою, але моніторинг нових типів свинячого грипу показав, що в людей немає імунітету до нього.

"Свині вважаються носіями або "судинами для змішування" вірусів пандемічного грипу", – пишуть дослідники в статті.

Зазначається, що систематичне спостереження за вірусами грипу в свиней має важливе значення для раннього запобігання та готовності до наступної потенційної пандемії.

Новий штам називається G4 EA H1N1 і має деяку схожість зі збудником свинячого грипу 2009 року, який почався в Мексиці та спричинив всесвітній спалах 2009 року.

Дослідники виявили докази недавнього зараження новим вірусом серед працівників бійні та свинарства в Китаї. Вони вважають за необхідне також попрацювати над розробленням вакцини проти нього.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Всесвітня організація охорони здоров'я відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.