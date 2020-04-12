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12 квітня • оновлено в 10:09
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У Китаї через Росію різко зросла кількість нових випадків COVID-19

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У Китаї за минулу добу, 11 квітня, зафіксували 99 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж 97 із інфікованих – це люди, які приїхали з-за кордону, зокрема, з Росії.

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"Місцеві" випадки зареєстрували в провінції Хейлунцзян, але водночас у країні не було жодного летального випадку. Про це з посиланням на дані Держкомітет охорони здоров’я КНР повідомляють РИА Новости.

Зазначається, що за останню добу в Шанхаї COVID-19 виявлено у 51 громадянина, які 10 квітня вилетіли з Росії на одному рейсі й прибули до міжнародного аеропорту Пудун. У них уже були симптоми, тому після прибуття їх негайно доставили до медзакладу, де й поставили відповідний діагноз.

У Китаї через Росію різко зросла кількість нових випадків COVID-19

Водночас головний епідеміолог країни Чжун Наньшань зазначив, що ймовірність другої хвилі масштабного спалаху коронавирусної інфекції в Китаї через завезення з інших країн вкрай низька. Хоча ризики, звісно, існують, оскільки вірулентність хворих із-за кордону дуже висока, особливо у інфікованих із симптомами.

"Що стосується того, чи буде спалах, тобто чи буде якийсь локальний спалах або у ще більшому масштабі, наприклад, у сім'ї, школі чи групі людей, я вважаю, що ймовірність цього досить мала, тому що в Китаї дуже жорсткі профілактичні заходи, аж до рівня кожного окремого житлового району і будинку", – сказав Наньшань.

Він підкреслив, що в Китаї громадяни носять маски, під час спілкування дотримуються дистанції. Крім цього, якщо у людини з'являється температура або інші симптоми, то про це швидко повідомляють й хворого одразу ізолюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї б'ють на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
Новини Росії
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Китайцы выехали из Китая, и вернулись обратно...
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Рассея и есть источник этой заразы. Уверена, что Китай и США докопаются до истины и найдут виновных.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
рашафашисты мрази, недобиток фашист сначала тебя закопают)))
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