У Кіровоградській області в родині рятувальника народилося відразу четверо малят і всі дівчатка.

Лікарі повідомили, що стан здоров'я матері і дітей стабільний, йдеться в ефірі ТСН.

"Відразу чотири дочки з'явилися на світ у родині рятувальника. Дівчатка – ідентичні близнюки, народилися за допомогою кесаревого розтину. Вага кожної з чотирьох сестричок близько двох кілограмів, зріст 42-43 сантиметри", – йдеться в повідомленні.

Тетяна Мітєва Скріншот

Завідуюча перинатального центру кіровоградської обласної лікарні Тетяна Мітєва розповіла, що діток помістили в палату інтенсивної терапії. 24-річна породілля знаходиться в сусідній палаті і відновлює сили.

"До розродження, йшли з хвилюванням, з очікуванням, з бажанням народити красивих діточок і так воно і сталося. Народилося чотири красивих дівчинки, здорові на свій вік, тобто 32 тижні, і мама здорова", – додала Мітєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Петрово на Дніпропетровщині 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті в своєму дворі.

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