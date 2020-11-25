У Кіровоградській області від COVID-19 померла 17-річна дівчина

У Кіровоградській області від COVID-19 померла 17-річна жителька Знам'янського району.

Про це повідомило видання CBN. У дівчини з дитинства діагностували діабет.

Спочатку її лікували в обласній дитячій лікарні.

Після позитивного тесту нa коронaвірус пацієнтку в тяжкому стані перевезли до реанімації інфекційного відділення Центральної міської лікарні.

За словами головлікаря медустанови Олега Артюха, медики робили все можливе для порятунку життя дівчини.

"На цукровий діaбетом дівчинка хворіла з десяти років. При COVID-19 – це дуже неприємна історія, оскільки хвороба погіршує стан тaких пацієнтов. Ми робили все, що могли. Навіть ввели їй одну дозу "aктемри", але результату не було", – розповів лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пацієнтка з COVID-19 померла через півтори години після того, як її маску з киснем віддали іншій інфікованій в більш важкому стані.

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